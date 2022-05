Lotteria degli scontrini, va dal parrucchiere a Terni e vince 100mila euro 

Va dal parrucchiere a Terni e vince 100mila euro: “Mi sono iscritta alla Lotteria degli scontrini sin dal primo giorno del suo varo ed ero scettica"

La Dea Bendata bacia l’Umbria con la Lotteria degli scontrini e con una donna che va dal parrucchiere a Terni e vince 100mila euro. Una donna umbra si porta a casa un piccolo capitale con la modica spesa di un taglio di capelli e si aggiudica il primo premio mensile di 100.000 euro della Lotteria degli scontrini.

La consumatrice in regola con gli adempimenti fiscali negli acquisti si è recata, come spiegano i media, presso l’Ufficio ADM di Perugia per consegnare la documentazione relativa alla vincita.

Vince 100mila euro dal parrucchiere

Sempre i media territoriali spiegano che la vincitrice era “visibilmente emozionata”. La donna ha anche lasciato una lettera ai funzionari dei Monopoli di Perugia. Nello scritto la fortunata vincitrice ha ripercorso per step la sua vicenda ed ha poi rivelato che la vincita è avvenuta presso un parrucchiere di Terni.

Quando ha speso la donna? Poco più di 30 euro. Ha scritto la ternana: “Mi sono iscritta alla Lotteria degli scontrini sin dal primo giorno del suo varo; sinceramente ero scettica sulle probabilità di vincita. Tuttavia ho sempre utilizzato il mio codice in tutti i negozi dove faccio acquisti”.

“Realizzerò piccoli progetti familiari”

E ancora: “Ho ricevuto il premio facendo una modica spesa nel negozio preferito dalle donne, il parrucchiere! Non ho ancora realizzato questa vincita che utilizzerò per tanti piccoli progetti con la mia famiglia”.

Il parrucchiere riceverà invece 20.000 euro.