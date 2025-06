Luca Argentero ha recentemente catturato l’attenzione dei suoi fan con una foto inusuale pubblicata sui suoi profili social: l’attore appare infatti con un collare cervicale, un dettaglio che ha subito destato preoccupazione tra i suoi follower. Cosa si nasconde dietro questo inatteso accessorio?

Luca Argentero tra motori e medicina: i suoi ultimi progetti

Luca Argentero è attualmente impegnato in due progetti televisivi di rilievo: la serie Netflix Motorvalley e la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani.

In Motorvalley, Argentero interpreta Arturo, un ex pilota di Gran Turismo che, insieme alla giovane Elena (Giulia Michelini) e alla promettente Blu (Caterina Forza), cerca di rilanciare una scuderia automobilistica. La serie, ambientata nel cuore della Motor Valley italiana, è diretta da Matteo Rovere, noto per il film Veloce come il vento, e si prevede che venga trasmessa su Netflix nel 2026.

Parallelamente, Doc – Nelle tue mani tornerà con una quarta stagione, prevista per l’autunno 2026. Le riprese inizieranno a settembre 2025, con Luca Argentero confermato nel ruolo del dottor Andrea Fanti. Gli sceneggiatori hanno anticipato una stagione ricca di colpi di scena e un’intensità emotiva ancora maggiore rispetto alle precedenti.

Luca Argentero con il collarino, fan preoccupati: ma cosa c’è di vero?

“Un giorno potrò spiegare questa situazione…intanto posso dire che è l’ultimo istante del periodo di lavoro più lungo e intenso della mia vita, ricco di nuove avventure che state per vedere, fitto fitto di nuove storie da raccontare, accompagnato da tanti nuovi amici che state per conoscere…intanto una pacca sulla spalla me la do da solo…adesso si parte, guida Nina, andiamo al mare a riempirci d’amore…

#comingsoon”.

L’immagine sta rapidamente diventando virale, scatenando una valanga di commenti e ipotesi. Molti si chiedono cosa sia successo all’attore, domandandosi se si tratti di un incidente o di una scena legata alle riprese della nuova stagione di Doc – nelle tue mani o di Motorvalley. Al momento, Argentero non fornisce alcuna spiegazione né risponde alle domande dei suoi seguaci.