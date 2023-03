Luca Orioli e Marirosa Andreotta, l'appello della madre 35anni dopo la loro morte

Era il 23 marzo del 1988 quando i corpi di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, che verranno poi ricordati anche come i fidanzatini di Policoro, vennero trovati senza vita nel bagno della casa della ragazza.

Luca Orioli e Marirosa Andreotta: le morti misteriose di 35 anni fa

Sono passati ormai 35 anni dalla misteriosa morte di Luca e Marirosa, ma i loro parenti non si danno ancora una spiegazione di quanto successo quel giorno nel bagno della casa. Il corpo di Luca venne ritrovato steso sul pavimento, quello di Marirosa nella vasca colma di acqua. Cosa accadde quel giorno? All’epoca si chiuse il caso parlando di un incidente domestico: una scarica elettrica avrebbe ucciso i due innamorati. I famigliari, però, non sono mai stati convinti della versione: che si sia trattato di un omicidio?

La ricerca di verità e giustizia

Don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Interesse Uomo, ha parlato della vicenda, ricordando la morte dei due ragazzi: “Su quella vicenda non si è mai conosciuta tutta la verità. Come abbiamo più volte ribadito non ci convince il percorso giudiziario che ha approdato ad un giudizio contestabile. Un percorso accompagnato da un contesto sociale che, nella maggior parte dei casi, ha avvallato questi silenzi e ha cercato, fortunatamente invano, di portare al silenzio chi ha sempre urlato la sua sete di verità e di giustizia.” Olimpia, la madre di Luca rimasta ormai vedova, è sempre sicura che sul caso ci sia stato un depistaggio. Perché dalla casa erano entrate ed uscite tante persone in quesi giorni? Nel 2000 il caso era riemerso e se ne era discusso anche in Parlamento, ma poi fu di nuovo accantonato.