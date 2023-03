"Non fate a gara per qualche like in più": a Venezia un uomo si lancia in un tuffo nel canale dal tetto di una casa

A Venezia un uomo si lancia in un tuffo nel canale dal tetto di una casa ed il sindaco lagunare Luigi Brugnaro non apprezza e ironizza: “Dategli la patente da stupido”. Il video girato dalla persona in questione è diventato virale sui social. Nel frame si vede un uomo che si tuffa nel canale adiacente San Pantalon. Il sito è vicino Campo Santa Margherita e il tuffatore lo fa dalla cima di un palazzo.

Venezia, si lancia in un tuffo nel canale

Dopo un volo da un’altezza considerevole l’uomo torna a riva e lì un’altra persona gli porge un asciugamano. Ecco cosa ha detto Luigi Brugnaro, ovviamente alludendo ai rischi che l’uomo ha corso per la sua salute: “A questo soggetto bisognerebbe dargli la patente dello stupido”. Luigi Brugnaro ha poi proseguito: “Pubblicherà questa cosa sui social, lui e il suo compare”.

Sindaco durissimo: “Li identificheremo”

“Adesso stiamo cercando di identificarli: ho mandato una pattuglia per capire come abbia fatto a salire sul tetto. Ha rischiato anche la vita se vedete il tuffo”. E in chiosa: “Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se fosse passata una barca. Faccio un appello alle persone: non fate a gara per qualche like in più sui social facendo queste stupidaggini”.