A causa di un malore accusato durante una cena con gli amici, il sindaco di Venezia si trova ricoverato in terapia intensiva.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Padova dopo che, nella serata di giovedì 24 marzo 2022, ha accusato un malore improvviso mentre era a cena con amici. Le sue condizioni non sono gravi e sono giudicate stabili, ma i sanitari vogliono tenerlo ancora in osservazione per precauzione.