Lufthansa, guasto al sistema informatico: voli nel caos

Guai seri per Lufthansa, guasto al sistema informatico con voli nel caos ed il sospetto che dietro possa esserci un attacco hacker come per la SAS

In queste ore la compagnia aerea delle Germania Lufthansa è andata in tilt pare a causa di un guasto al sistema informatico: voli nel caos e disagi per migliaia di viaggiatori con il personale che li invita a scegliere mezzi alternativi.

Tutto avrebbe avuto origine, secondo Repubblica, da un guasto al sistema informatico. E quel problema serio starebbe creando “gravissimi disagi a migliaia di passeggeri dei voli della compagnia tedesca”.

Voli nel caos e tilt Lufthansa

Dal canto suo pare che il vettore abbia conferma il problema. Ma che tipo di problema? Tutto sarebbe concentrato nella cruciali operazioni di check-in, nel segmento della gestione dei bagagli e con le operazioni d’imbarco.

L’agenzia Bloomberg spiega dal canto suo che a causa del tilt informatico il vettore starebbe al momento “lasciando in pista tutti i voli procedendo a cancellazioni continue”. E pare ci sia di più: lo stesso personale di terra di Lufthansa sta invitando le persone prenotate su voli interni a “scegliere soluzioni alternative, a partire dal treno”.

Cosa rischia lo scalo di Francoforte

C’è un pericolo reale: quello per cui lo scalo di Francoforte, come paventato dalle autorità di settore tedesche, si paralizzi.

La situazione infatti non è affatto buona: ci sono aerei che chiedono di atterrare in aeroporto ma non ne stanno decollando per nulla quindi è tutto ingolfato. I media spiegano che molti velivoli vengono indirizzati verso Norimberga, Colonia o Düsseldorf. E ad essere coinvolte sarebbero state anche le compagnia della galassia Lufthansa, incluse Austrian Airlines e Swiss. Non ci sono elementi oggettivi per attribuire il caos ad un attacco informatico come quello che aveva già coinvolto la compagnia scandinava SAS.