Il caldo continua anche nella fine del mese di luglio, raggiungendo temperature record: ecco alcuni consigli per affrontarlo e restare in salute.

Luglio 2023, ancora caldo record e temperature elevate

Luglio è stato un mese caldissimo in Italia e non solo, e le temperature non accennano a diminuire nemmeno per le ultime settimane. Picchi fino ai 40°C e oltre anche in città, che hanno fatto correre ai ripari i vari enti sanitari per evitare che in diversi abbiano complicazioni a livello di salute.

Il primo passo del ministero della Salute è stato di mettere a disposizione la app “Caldo e Salute“, l’applicazione del Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore.

Le 10 regole d’oro per affrontare il caldo

Regione Lombardia ha diffuso un opuscolo contenente le 10 regole d’oro per affrontare il caldo estivo.