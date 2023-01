Lui la lascia e lei lo tormenta, 6 mila chiamate e 500 messaggi: arrestata per stalking

Una donna di 39 anni di Modena avrebbe tormentato il suo ex compagno, un 50enne di Reggio Emilia, dopo che questi l’aveva lasciata.

Lei gli avrebbe mandato ben 6000 chiamate e 500 messaggi in un arco temporale di cinque mesi. Alla fine è stata arrestata per stalking dai carabinieri di Castellarano (Reggio Emilia). Ora è agli arresti domiciliari a disposizione della Procura. La relazione tra i due era iniziata lo scorso aprile ed era durata pochi mesi. La presunta vittima non si sarebbe mai aspettata simili ripercussioni. Sembra inoltre che la 39enne abbia già precedenti del medesimo tipo verso un altro uomo.

Arrestata per stalking: era già stata denunciata

Come informa Repubblica, lo scorso dicembre la donna era stata sottoposta al provvedimento dell’ammonimento. Il 23 gennaio il 50enne aveva in seguito presentato una denuncia nei confronti della presunta stalker, in quanto esasperato delle azioni da parte della donna verso di lui a tutte le ore del giorno, anche di notte.

Voleva che si tornassero a frequentare

La donna aveva più volte chiesto al 50enne di riallacciare i rapporti.

Bloccare il numero della presunta stalker non è servito a nulla, in quanto lei continuava a chiamarlo tramite un numero anonimo. Come se questo non bastasse la 39enne era solita presentarsi dinanzi a casa dell’uomo citofonando per farsi aprire, arrivando perfino a disturbarlo sul posto di lavoro.