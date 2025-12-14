Luigi Di Maio potrebbe assumere il ruolo di Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, un incarico di alto profilo che lo proietterebbe al centro delle delicate dinamiche geopolitiche della regione. La nomina segnerebbe un passo decisivo nella sua carriera diplomatica, rafforzando il legame tra Italia, Unione europea e Onu in un momento di grande tensione nella Striscia di Gaza.

Sfide e responsabilità del ruolo in Medio Oriente

Il ruolo di Coordinatore speciale comporta una responsabilità considerevole, in particolare in un contesto caratterizzato da tensioni acute, come le attuali operazioni militari nella Striscia di Gaza e la grave crisi umanitaria in corso. La principale funzione del coordinatore consiste nel dirigere e armonizzare le attività delle diverse agenzie Onu presenti sul territorio mediorientale, oltre a supportare iniziative internazionali come il piano di pace promosso dagli Stati Uniti per la Palestina, ancora in fase di definizione. La posizione richiede una gestione diplomatica ferma e coordinata, in un ambiente notoriamente complesso e impegnativo.

L’eredità lasciata dalla precedente coordinatrice, Sigrid Kaag, e dall’attuale guida ad interim Ramiz Alakbarov, sottolinea le difficoltà intrinseche del compito, evidenziando come il coordinatore debba affrontare questioni geopolitiche delicate e, al tempo stesso, mantenere una visione strategica di lungo periodo.

Luigi Di Maio, nuova svolta politica: il ruolo chiave chiesto dall’Onu per l’ex grillino

L’eventuale nomina di Luigi Di Maio a Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente rappresenterebbe un momento di grande rilievo nella sua traiettoria politica e diplomatica. Dopo aver ricoperto il ruolo di Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio italiano, Di Maio ha intrapreso una carriera internazionale come Rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, incarico che sta svolgendo con giudizio “eccellente” e con scadenza fissata al 2027.

Le indiscrezioni, come riportato da Il Foglio, indicano che, grazie al sostegno dell’Italia e dell’Unione europea, l’ex leader del Movimento 5 Stelle sarebbe tra i candidati più accreditati per assumere una delle posizioni più strategiche e complesse all’interno delle Nazioni Unite. Se confermato, Di Maio si trasferirebbe a Gerusalemme, pronto a confrontarsi con sfide straordinarie in un momento cruciale per la diplomazia internazionale.