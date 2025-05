Il cantautore Luk3 parla della sua carriera e dei sogni futuri in un'intervista esclusiva.

Il debutto di Luk3 nel mondo della musica

Il giovane cantautore Luk3, reduce dall’esperienza di Amici 24, sta vivendo un momento di grande entusiasmo e creatività. Con l’uscita del suo primo EP, intitolato “Diciotto”, prevista per il 30 maggio, Luk3 si sta preparando a conquistare il pubblico con la sua musica.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, il giovane artista ha condiviso le sue emozioni e le sue aspirazioni, rivelando un lato personale e autentico della sua vita.

Il rapporto con Maria De Filippi

Durante l’intervista, Luk3 ha parlato del suo speciale legame con Maria De Filippi, la conduttrice che ha guidato il suo percorso ad Amici. “Maria è stata come una seconda mamma per noi”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza dei suoi insegnamenti. Grazie a lei, Luk3 ha compreso il valore della costanza e dello studio nella musica, apprendendo che l’arte è anche un’espressione istintiva. Un momento significativo è stato quando Maria gli ha dato la possibilità di modificare un brano, permettendogli di esprimere al meglio la sua visione artistica.

Il supporto dei fan e i sogni futuri

Il giovane artista ha anche espresso la sua gratitudine verso i fan, che lo sostengono attivamente sui social media, rendendo i suoi brani virali. “È emozionante avere tra le mani il mio primo disco fisico”, ha affermato, evidenziando l’importanza del supporto del pubblico nel suo percorso. Luk3 ha grandi sogni per il futuro, tra cui la speranza di collaborare con artisti di fama internazionale come Justin Bieber, che considera una delle sue principali fonti di ispirazione.

La relazione con Alessia Pecchia

Un altro tema affrontato nell’intervista è stato il rapporto con Alessia Pecchia, che ha suscitato discussioni durante il programma. Luk3 ha dichiarato di vivere il presente senza preoccuparsi troppo del futuro, affermando: “Vivo la vita giorno per giorno e non mi spaventa nulla”. La sua attitudine positiva e la volontà di godere dei momenti privati senza l’influenza dei social media dimostrano una maturità sorprendente per la sua giovane età.

Un sogno chiamato Sanremo

Infine, Luk3 ha parlato del Festival di Sanremo, definendolo un “grandissimo sogno”. La sua ambizione di partecipare a questo prestigioso evento musicale riflette la sua determinazione e il desiderio di affermarsi nel panorama musicale italiano. Con il suo talento e la sua passione, Luk3 è pronto a scrivere il suo capitolo nella storia della musica pop.