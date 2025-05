A giugno 2025, il cielo ci regalerà uno spettacolo davvero speciale: la Luna delle Fragole. Quest’anno sarà ancora più affascinante e rara, ecco i motivi.

Luna delle Fragole 2025: origini e curiosità

La Luna delle Fragole prende il nome dalle tradizioni delle popolazioni native americane, in particolare dalle tribù Algonquin, Ojibwe, Dakota, Lakota, Chippewa, Oneida e Sioux.

Queste comunità associavano questa luna al periodo di raccolta delle fragole selvatiche, simbolo di abbondanza e cambiamento.

Altre tribù, come i Creek, la chiamavano “Blackberry Moon”, mentre gli Shawnee preferivano il nome “Raspberry Moon”. In Europa, invece, il plenilunio di giugno è noto anche come “Rose Moon”, in riferimento alla fioritura delle rose in questo periodo, mentre in alcune tradizioni celtiche viene chiamato “Mead Moon” o “Horse Moon”.

Luna delle Fragole giugno 2025: quando e come vederla al meglio

La Luna delle Fragole di giugno 2025 sarà osservabile l’11 giugno, con il massimo della sua luminosità previsto alle 07:44 GMT, 09:44 ora italiana. In questa occasione, il satellite naturale si mostrerà particolarmente basso sull’orizzonte, assumendo calde tonalità dorate e creando un’atmosfera suggestiva e rara, che non si ripresenterà per molti anni.

Nel 2025, inoltre, la Luna delle Fragole presenterà un fenomeno insolito: sarà la Luna Piena più bassa nell’emisfero boreale degli ultimi 18,6 anni. Questo avviene grazie a un particolare allineamento dell’orbita lunare, in prossimità del solstizio d’estate, che cadrà pochi giorni dopo, il 21 giugno.

Per godere al meglio lo spettacolo della Luna delle Fragole, bisogna scegliere un punto di osservazione lontano dalle luci della città, dove l’inquinamento luminoso sia minimo. Assicurarsi inoltre che l’orizzonte sia ben libero da alberi, edifici o altri ostacoli, così da poter ammirare la Luna sin dal suo sorgere, quando le sue sfumature dorate sono più intense e suggestive.