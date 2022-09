Lutto a Pesaro, morta a soli 45 anni Barbara Pifferi: ecco i dettagli

Tutta Pesaro è in lutto per la prematura scomparsa di una giovane donna di appena 45 anni, si tratta di Barbara Pifferi: ecco tutti i dettagli.

È una notizia che ha sconvolto l’intera cittadina di Pesaro, quella della prematura scomparsa di Barbara Pifferi, una giovane donna di 45 anni che è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Lutto a Pesaro per la morte di Barbara Pifferi: ecco i dettagli

È Barbara Pifferi la donna di 45 anni che nella giornata di giovedì 22 settembre 2022 è stata trovata morta all’interno della sua abitazione situata in via Borgheria, a Pesaro.

La notizia della prematura scomparsa di Barbara è stata diffusa da “Il Resto del Carlino” nella giornata di sabato 24 settembre 2022.

La dinamica del ritrovamento del corpo di Barbara Pifferi

Barbara Pifferi viveva da sola nella sua abitazione di via Borgheria, è stato il fratello a lanciare l’allarme alle Forze dell’Ordine, dopo che aveva provato diverse volte a mettersi in contatto con lei, ma senza alcun risultato.

Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino” in merito alla vicenda, la donna soffriva di problemi cardiaci e pare che fosse in attesa di essere operata.

La morte di Barbara Pifferi: stimata commessa e grande donna

Barbara Pifferi era molto conosciuta e stimata a Pesaro, la donna era una commessa molto abile, che negli anni ha lavoarato in diversi negozi del territorio.

Tutti gli amici di Barbara, che erano soliti chiamarla con il soprannome di Baby, la ricordano come una ragazza solare ed empatica, è per questo motivo che la sua scomparsa infonde dolore in moltissime persone.

Non è ancora stata ufficializzata la data in cui saranno celebrati i funerali di Barbara.