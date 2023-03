Lutto a Santa Elisabetta, 38enne muore per un male incurabile

Il dolore incontenibile dei suoi cari e di quanto l'hanno amata in vita, lutto a Santa Elisabetta, 38enne muore per un male incurabile

Lutto a Santa Elisabetta, nell’Agrigentino, e in tutta la Sicilia, dove una 38enne muore per un male incurabile: Venere Sicorello era un’operatrice sanitaria amata da tutti e che amava la vita. Ed oggi Santa Elisabetta la sua scomparsa dopo che la 38enne si è arresa ad un cancro. I media spiegano che “la comunità sabettese, sconvolta dopo aver appreso la tragica notizia, si stringe nel dolore”.

Una 38enne muore per un male incurabile

E lo stesso primo cittadino della cittadina siciliana Domenico Gueli ha proclamato il lutto cittadino. Il manifesto che ricorda quella brava donna scomparsa troppo presto spiega che Venere era una “donna tenace e piena di gioia, mamma appassionata, coraggiosa ed instancabile, moglie premurosa e disponibile”. Da quanto si apprende i titolari delle attività commerciali, in segno di lutto, abbasseranno le saracinesche.

Saracinesche abbassate e cordoglio social

I funerali sono previsti nel pomeriggio alle ore 15:30 nella chiesa Madre del paese e i social in brevissimo tempo si sono riempiti di post commossi che ricordavano la dolcezza della defunta e che esprimevano cordoglio e vicinanza alla famiglia di Venere. Molti cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai cari della 38enne in questo terribile momento di dolore accecante.