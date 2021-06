Lutto ad Angri (Salerno), morto in un incidente stradale lo chef Mario Zingone

Tragedia lungo le strade di Sant'Egidio del Monte Albino. lo chef 36enne Mario Zingone è morto in un incidente stradale.

Tragedia lungo le strade di Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno dove il 36enne Mario Zingone, chef molto conosciuto della zona, è deceduto a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua motocicletta. Stando a quanto appreso l’uomo è deceduto sul colpo, ferite invece le due persone che si trovavano a bordo dell’altro veicolo.

Entrambi ricoverati all’ospedale di Scafati, le condizioni non sarebbero tuttavia critiche.

Morto Chef Mario Zingone, la vicenda

L’incidente tra la motocicletta del noto chef salernitano e il secondo veicolo coinvolto è avvenuto nel centro del comune di Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno. L’impatto tra i due veicoli è stato fatale per lo chef 36enne che ha perso la vita morendo sul colpo.

La dinamica della vicenda non sarebbe tuttavia chiara.

Sul posto i carabinieri del reparto di Nocera Inferiore che sono intervenuti effettuando i rilievi. Hanno dunque dato il via alle indagini al fine di fare luce su quanto successo.

Morto Chef Mario Zingone, ci sono altri due feriti

Nel tragico scontro avvenuto nel comune del Salernitano sono state coinvolte altre due persone ovvero i due passeggeri a bordo dell’auto che sono rimasti feriti a seguito dell’impatto. Le condizioni di entrambi non sarebbero preoccupanti.

Ricoverati presso l’ospedale di Scafati l’uomo alla guida del veicolo avrebbe riportato ferite lievi. Apparirebbero più gravi invece le condizioni di salute della seconda passeggera.

Morto Chef Mario Zingone, AIS: “Esprimiamo profondo cordoglio”

Sono molte nel frattempo le persone che sui social hanno mandato il loro cordoglio per la morte del giovane chef a cominciare dall’Associazione Italiana Sommelier della sezione di Salerno che su Facebook ha scritto: “Il Delegato Nevio Toti e l’AIS Salerno esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa dello chef Mario Zingone e si stringono partecipi alla famiglia e a tutto lo staff del ristorante “il Bagatto” di Pagani”.

Sono in molti infatti che hanno riconosciuto l’importante percorso personale portato avanti come chef nel noto locale di Pagani. “Riposa in pace amico mio, tutto sembra surreale,domenica sera abbiamo parlato insieme e parlato di lavoro. Nonostante la stanchezza eri sempre sorridente e disponibile”, ha scritto un utente su Facebook. Mario Zingone era sposato ed era padre di quattro figli piccoli.