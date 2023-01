La Campania e la provincia di Salerno piangono un uomo che ha fatto la storia di quelle terre, lutto e dolore per l’addio al Cavalier Andrea Milone.

In questi giorni si è tenuto il commiato terreno di un vero pilastro della ricezione turistica in Costiera Amalfitana. Come rifieriscono non senza commozione i media della Costiera a volare in cielo è stato l’84enne Andrea Milone, “riferimento storico del Gran Hotel Luna Convento di Amalfi”.

L’addio al Cavalier Andrea Milone

L’uomo era considerato una vera istituzione del turismo di “bon ton” degli anni d’oro ed un vero pilastro nel settore turistico ricettivo della costiera Amalfitana.

Le sue attività professionali avevano incorciato le vite di personaggi famosi dello spettacolo. Minone, nominato cavaliere, era “apprezzato e benvoluto da quanti lo hanno conosciuto”.

L’accoglienza per decine di vip

E il patron del Gran Hotel è stato baricentro del jet set mondiale: da quanto si apprende aveva “accolto innumerevoli vip e personaggi famosi di tutto il mondo”. Milone è spirato ad 84 anni e la chiesa di Santa Marina Vergine di Pogerola, dove si sono svolti i funerali dello stimato imprenditore, erano gremiti da persone giunte r porgere l’ultimo saluto al cavaliere.

“Tutti stretti attorno alla famiglia”.