Terribile lutto per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei Vip ha condiviso con i fan il messaggio d’addio ad un suo amico, morto a soli 34 anni.

“Mi hai spezzato il cuore“: con queste parole, Federico Fashion Style ha salutato per sempre un suo amico. Il parrucchiere dei Vip ha condiviso con i fan un lutto improvviso, che non si aspettava: il suo amico Rosario è morto a soli 34 anni. Si erano conosciuti da poco, ma la sua scomparsa è un “vuoto immenso“.

Con una Instagram Stories, Federico Fashion Style ha detto addio al suo amico Rosario. Si legge:

“Non posso ancora crederci, mi sembra surreale che non potrò più sentirti al telefono, sorridere insieme e vederti felice mentre balli e canti nelle nostre serate e nei viaggi meravigliosi. (…) Sei stato, anche se per poco, un amico speciale, ma lo sarai per la vita perché non posso credere che sei andato via. Ti voglio ricordare per quel Rosario che ho conosciuto. Perché per me sei qui con noi”.