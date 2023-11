Federico Fashion Style, lo sfogo: "Preferisco lavorare che pensare a chi amo e non c'è"

Federico Fashion Style ha deciso di sfogarsi con i fan dei social dopo essersi mostrato sul treno da lui preso per recarsi a lavoro.

Federico Fashion Style: lo sfogo con i fan

Federico Fashion Style si è sfogato con i fan dei social mentre si recava a lavoro e ancora una volta ha menzionato la difficile situazione in cui si troverebbe a causa della separazione da Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle. Più volte il volto tv ha accusato la sua ex di non permettergli di vedere sua figlia quanto e quando vorrebbe. “Io preferisco lavorare che pensare… vi starete chiedendo cosa significhi questa frase. Chiaro che in un giorno di festa tutti noi vorremmo passare del tempo con chi amiamo ma ahimè… Non voglio parlarne ragazzi, vorrei soltanto agire e spero che se esiste una giustizia, ci sia anche per me e per chi è nella mia situazione”, ha affermato via social.

Dopo aver annunciato la sua separazione da Letizia, Federico Fashion Style ha fatto coming out in tv e ha anche svelato di essere impegnato sentimentalmente. Il parrucchiere dei vip non ha svelato ulteriori particolari e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.