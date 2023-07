Lutto nel mondo della musica: Tony Bennett è morto

Il celebre musicista Jaxx Tony Bennet si è spento a 96 anni. Da tempo malato da Alzheimer, il musicista ha pubblicato oltre 103 dischi e alcuni mesi fa si era definitivamente ritirato dalle scene.

Tony Bennet è morto: la musica in lutto

In queste ore in tanti tra i musicisti di tutto il mondo stanno piangendo per lo sorti di Tony Bennet, il celebre musicista Jazz deceduto a 96 anni dopo che da tempo aveva scoperto di essere affetto da Alzheimer. Appena un anno fa suo figlio aveva annunciato il suo ritiro dalle scene. Nel corso degli anni Bennet è riuscito a imporsi nel panorama musicale internazionale facendosi conoscere e apprezzare anche dalle nuove generazioni. In particolare in tanti lo conoscono per aver collaborato con la popstar Lady Gaga, con cui ha realizzato gli album Cheek to Cheek nel 2014 e Love For Sale nel 2021.

Sui social in queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa e in molti sono curiosi di sapere se anche Lady Gaga manifesterà pubblicamente il suo dolore per la scomparsa del celebre musicista con cui ha più volte comunicato. Sulla questione al momento non è dato sapere di più.