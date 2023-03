Lady Gaga: le prime immagini della cantante nei panni di Harley Quinn in Joker 2

L’attesa per tutti i little monsters in giro per il mondo è finita: nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo, sono spuntate online le prime immagini in assoluto di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn nel film Joker 2 – Folie à deux.

Le riprese del nuovo film di Lady Gaga a New York

La notizia delle riprese del film nella Grande Mela ha iniziato a circolare sul web nelle prime ore del mattino, subito dopo che un gruppo di fan ha iniziato a posizionarsi di fronte al palazzo dove la troupe della pellicola era stata avvistata.

Ecco dunque che dopo aver atteso il loro idolo Lady Gaga è finalmente spuntata fuori con indosso un elegante cappotto rosso fuoco e con gli occhi truccati proprio come quelli della celebre anti-eroina del fumetto DC, il personaggio che affiancherà Joker (interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix) nelle sue nuove malefatte. Qui sotto alcune delle immagini della pellicola spuntate online.

Joker 2 sarà un musical

In base alle anticipazioni il secondo capitolo di Joker (in origine un film con elementi drammatici/polizieschi) sarà un vero e proprio musical: sembra infatti che sentiremo Lady Gaga interpretare alcuni brani anche in questa pellicola, proprio come aveva fatto nel fortunato A Star is born. Ci potrebbero dunque anche essere (il condizionale per ora è d’obbligo) dei pezzi originali scritti e interpretati dalla cantante stessa.

L’uscita del film nelle sale di tutto il mondo è prevista per il 4 ottobre 2024.