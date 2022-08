M5S, Conte fuori dal Meeting di Rimini: “Noi siamo scomodi per il sistema”

Il Movimento 5 Stelle non è stato invitato al meeting di Rimini. Il capo politico Conte ha criticato duramente l'esclusione dall'evento.

Manca poco più di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre e gli animi si stanno accendendo, sia da una parte che dall’altra. In queste ultime ore sono arrivate durissime critiche da parte di Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle è stato escluso dal meeting di Rimini, un’assenza che ha portato ad un’immediata reazione da parte dello stesso Conte attraverso un post sui social: “Siamo scomodi per un certo sistema che vuole escluderci e oscurarci”, ha osservato.

Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C’era invece una sfilata di politici che fingono di litigare e poi intorno trovano sempre un accordo.

Siamo scomodi per un certo sistema che vuole escluderci e oscurarci. Siamo diversi da loro.#dallapartegiusta pic.twitter.com/kmXrWdH5Mm — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 23, 2022

Conte, le critiche sull’assenza meeting Rimini: “Noi scomodi per un certo sistema”

Contestualmente il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha mostrato una foto (relativa ad uno screen di un articolo apparso su Open) nella quale appaiono alcuni noti politici della scena italiana e ai quali, nemmeno troppo velatamente è stata rivolta una frecciata: “Oggi al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del Movimento 5 Stelle.

C’era invece una sfilata di politici che fanno finta di litigare in pubblico e poi intorno ad un tavolo trovano sempre l’accordo. Poi ci siamo noi, diversi da loro. Siamo scomodi per un certo sistema che vuole escluderci e oscurarci. Come le persone che difendiamo: lavoratori, giovani e piccole imprese non garantiti e tutelati da nessuno”.

La replica di Enrico Letta

Non è passato molto tempo che da parte del segretario del PD Enrico Letta, è arrivata la replica: “Stamani coi partecipanti al dibattito del ⁦Meeting di Rimini a concordare con il moderatore, Luciano Fontana, direttore del ⁦Corriere⁩, le regole del dibattito stesso. Occasione importante oggi per presentare alcune delle nostre idee. Grazie dell’invito”.