M5S: Licheri, 'con iscrizioni a nuovo corso più forza a nostri temi'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Con l’apertura della campagna di iscrizione al nuovo corso del MoVimento 5 Stelle aggiungiamo un altro mattoncino alla storia del nostro Movimento. Con la spinta propulsiva di Giuseppe Conte siamo sicuri che le nostre battaglie avranno nuova linfa e maggiore forza per andare avanti.

Transizione ecologica, diritti dei lavoratori, politiche in favore della parità di genere sono solo alcuni dei temi sui quali vogliamo e dobbiamo dare un’accelerata. Siamo il MoVimento 5 Stelle e affronteremo il futuro mettendo come sempre i cittadini al centro". Così in una nota il capogruppo M5S al Senato, Ettore Licheri.