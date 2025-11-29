Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha perso nuovamente la calma e se l’è presa con una giornalista dopo una domanda sulla sparatoria a Washington di qualche giorno fa.

Usa, la domanda della giornalista che ha fatto perdere la calma a Donald Trump

Un membro della Guardia Nazionale è morto a seguito della sparatoria di giovedì scorso a Washington, nei pressi della Casa Bianca.

Donald Trump aveva attribuito la responsabilità all’amministrazione del suo predecessore, Joe Biden, affermando di come abbia fallito nei controlli sull’immigrazione e ordinando dunque una revisione generale dei casi di asili. Durante una conferenza stampa nello studio ovale, una giornalista ha citato un rapporto dell’Ispettorato generale del Dipartimento di Giustizia, che indicava come gli afghani portati negli States fossero stati sottoposto a controlli da parte del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e dall’FBI. A questo punto la reporter ha chiesto a Trump il perché continuasse a dare la colpa alla vecchia amministrazione. Ecco come ha risposto il Tycoon.

“Ma sei stupida?” Donald Trump se la prende con una giornalista: gli insulti shock

Dopo la domanda della giornalista durante una conferenza stampa sul perché Trump continuasse a dare la colpa alla vecchia amministrazione, ecco come ha risposto il presidente degli Stati Uniti: “Perché lo hanno fatto entrare. Ma sei stupida? Sei una persona stupida? Perché sono arrivati su un aereo insieme ad altre migliaia di persone che non dovrebbero essere qui. E tu fai queste domande solo perché sei una persona stupida.”