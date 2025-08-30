Scoperta horror in Ciociaria, un cercatore di funghi ha infatti trovato, nel bosco, dei resti umani. Gli inquirenti credono già di sapere a chi appartengono.

Frosinone, scoperta horror nel bosco: un cercatore di funghi trova resti umani

Stava cercando funghi ne bosco, tra Sora e Broccostella, in provincia di Frosinone, quando invece ha fatto una macabra scoperta, ovvero dei resti umani.

E’ successo a un escursionista che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto con i cani cinofili, sono stati trovati testa, busto e frammenti ossei del cadavere. Lo stesso bosco, tra l’altro, è conosciuto come il “bosco degli orrori“, vent’anni fa fu ritrovato il corpo di una giovane uccisa dal fidanzata perché incinta, nel 2014 invece il cadavere di una insegnante di inglese, stuprata e uccisa. Gli inquirenti stanno indagando, ma pare si sappia già a chi appartengano i resti.

La Polizia di Frosinone e la Scientifica di Roma hanno eseguito le analisi sui resti ritrovati nel bosco in Ciociaria. Si attende l’esame de Dna per avere certezza del nome della vittima. L’ipotesi è che si tratti del 60enne Elvio Delicata, scomparso lo scorso 2 di luglio anche, se dagli indumenti trovati, solo le scarpe da ginnastica corrispondono alla descrizione dei parenti di quando l’uomo è scomparso. Solo il Dna toglierà i dubbi.