Macron annuncia un piano di risparmio idrico

(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un piano per il risparmio idrico che comprende oltre 50 misure, come la riparazione delle tubature che perdono, l'adattamento del modo in cui gli agricoltori e l'industria nucleare utilizzano l'acqua e l'aumento del costo per coloro che la utilizzano oltre il fabbisogno di base. L'acqua è un argomento controverso in Francia, dove l'estate scorsa la peggiore siccità mai registrata ha acuito il dibattito sulle risorse idriche di quello che è il più grande produttore agricolo dell'Unione Europea.