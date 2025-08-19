Una lettera dai toni durissimi, rivolta al presidente francese Emmanuel Macron e scritta per una precisa ragione. É quella firmata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella quale si rivolge direttamente a Macron sottolineando che il suo comportamento “getta benina sul fuoco antisemita”. E facendo un diretto riferimento ad una specifica decisione del presidente francese.

Netanyahu contro Macron in una lettera: i motivi dell’attacco

“Non è diplomazia, è appeasement. Premia il terrore di Hamas, rafforza il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e alimenta l’odio per gli ebrei che ora infesta le vostre strade”. Sono alcune delle parole contenute nella lettera che Netanyahu ha scritto indirizzandola a Macron, e che fa seguito ad una decisione, presa poche settimane fa, del presidente francese.

La dura critica fa infatti riferimento alla sua decisione di riconoscere uno Stato palestinese. “Il vostro appello per uno Stato palestinese getta benzina sul fuoco antisemita” ha affermato Netanyahu. Lo scorso 25 luglio, in occasione della sessione annuale dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente Macron aveva annunciato che la Francia riconoscerà lo stato della Palestina a settembre.