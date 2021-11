Macron in Vaticano per l’incontro con Papa Francesco

Roma, 26 nov. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Poco prima, dopo la firma del Trattato del Quirinale con il premier Mario Draghi, Macron aveva detto: “Discutere con il Papa, venire a parlare di diversi temi internazionali è estremamente importante. Noi parleremo della questione del vaccino per i paesi più poveri, su cui lui è molto impegnato, del clima, del Libano, e di qualche altro Paese che ci sta a cuore”.