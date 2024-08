Maddalena Corvaglia, come ha reagito alla polemica? Parte il "blocco"

Come ha reagito Maddalena Corvaglia alla polemica? L'ex velina sceglie la strada della censura.

Nelle ultime ore, il nome di Maddalena Corvaglia è finito al centro di una polemica piuttosto infuocata. Come ha reagito l’ex velina di Striscia la Notizia? Si aspettava che le sue parole avessero un effetto boomerang?

Maddalena Corvaglia, come ha reagito dopo la polemica?

Maddalena Corvaglia, sulla stessa linea del generale Vannacci, sogna un mondo “normale”. Cosa si possa definire tale lo si coglie dal suo ultimo video Instagram: l’ignoranza. L’ex velina di Striscia la Notizia ha preso spunto dalla vicenda di Angela Carini e Imane Khelif alle Olimpiadi 2024 e ha sganciato una perla di saggezza che fa venire i brividi. Le sue parole, ovviamente, hanno dato il via ad una polemica infuocata. Come ha reagito Maddy? Ha continuato a percorrere la via dell’ignoranza, facendo partire il blocco social.

Maddalena Corvaglia: il ragionamento che ha alzato il polverone

Con un video Instagram in stile guru, Maddalena Corvaglia ha dichiarato:

“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?”.

L’ex velina, peccando di ignoranza, ha preso per buono il primo post sui social, quello in cui si sosteneva che Imane fosse un uomo. Peccato, se si fosse informata un minimo avrebbe taciuto. La pugile algerina è nata donna ed è una donna, non è un uomo che si è identificato con una donna. Dopo questo scivolone si è lasciata andare ad una serie di luoghi comuni in stile Vannacci, tipici di una mentalità dei primi anni del Novecento.

Maddalena Corvaglia: ecco come ha reagito alla polemica

“Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite! Fermiamo questa follia ora“, ha concluso la Corvaglia. Le sue parole hanno alzato la polemica e lei, di tutta risposta, ha deciso di bloccare tutte le persone che non hanno il suo stesso pensiero. “Mi ha appena bloccato. Starà bloccando tutti quelli che la criticano“, ha esclamato l’ex tronista Claudio Sona.