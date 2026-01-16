Madonna si schiera a fianco dei manifestanti in Iran, lanciando un messaggio di sostegno alle proteste che da giorni scuotono il Paese. Attraverso il suo profilo Instagram, la pop star ha ricordato l’importanza della libertà e dei diritti fondamentali, esortando chi protesta a resistere e a far sentire la propria voce in un momento di grande tensione e repressione.

Le proteste in Iran: coraggio e resistenza del popolo

L’Iran è attraversato da una serie di proteste diffuse che vedono milioni di cittadini, in particolare donne, scendere in piazza contro il regime e la repressione dei diritti fondamentali. La mobilitazione, inizialmente legata al malcontento economico e al crollo della valuta, si è trasformata rapidamente in una sfida più ampia al sistema politico, con manifestanti che chiedono libertà e giustizia.

Le autorità hanno risposto con una repressione violenta: spari sulla folla, arresti di massa, uso di gas lacrimogeni e un blackout totale di internet per limitare la comunicazione e nascondere le violenze. Organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato centinaia di vittime e migliaia di arresti, definendo le azioni delle forze di sicurezza “inaccettabili” e chiedendo un intervento diplomatico internazionale.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha tenuto riunioni d’emergenza, mentre vari Paesi occidentali hanno imposto sanzioni mirate. Nonostante la paura e la repressione, le strade iraniane rimangono il simbolo di coraggio e resistenza, con cittadini determinati a far sentire la propria voce e a rivendicare libertà negate da decenni.

Madonna supporta le proteste in Iran: “Tenete duro”

Madonna ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza e sostegno ai cittadini iraniani che da giorni protestano contro il regime di Teheran. Sul suo profilo Instagram, la pop star ha scritto: “Ripensando al mio periodo di vacanze in Marocco, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono“.

La cantante ha poi condiviso una riflessione intensa sui diritti che spesso diamo per scontati: “Diamo così tanto per scontato, me compresa: la libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte“. Madonna ha evidenziato le privazioni subite soprattutto dalle donne iraniane, sottolineando l’assenza di libertà di scelta e di espressione: “Le donne iraniane non hanno questa libertà. Io sono con loro. Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli“.

Il suo messaggio si inserisce in un contesto più ampio di supporto internazionale da parte di celebrità, che utilizzano i social per portare attenzione sulle violazioni dei diritti umani. Concludendo con un appello diretto e carico di energia, Madonna esorta: “Il momento è adesso. Tenete duro! Sono con l’Iran. Che le loro voci siano ascoltate. Iran libero!“.