Concluse le indagini nei laboratori di Tor Vergata. Il sangue trovato sulla Madonna di Trevignano appartiene alla sedicente veggente Giselle Cardia, la quale ha sempre sostenuto che la lacrimazione fosse vera e che per molto tempo a continuato a incontrare i fedeli nonostante la richiesta di stop alle manifestazioni religiose da parte del Consiglio di Stato. Le indagini, come riporta il Corriere della Sera, hanno confermato che il sangue appartiene proprio a Giselle Cardia.

La legale di Giselle Cardia: “Conoscete il Dna della Madonna?”

Mentre va avanti l’indagine per truffa, la legale di Giselle Cardia ha voluto commentare al Corriere della Sera il risultato delle indagini di laboratorio che hanno confermato che il sangue è della sua assistita, asserendo di attendere di capire se si tratta di profilo misto o singolo, perché se fosse singolo, ovvero solo di Giselle, si andrebbe al rinvio a giudizio, se invece, come lei crede, risulterà misto: “vuol dire che il Dna trovato sulla statua contiene anche e non solo Dna di Gisella, cosa che noi ci aspettiamo perché lei ha utilizzato la statuetta, l’ha baciata e maneggiata”. Inoltre, secondo la legale, il risultato delle analisi non escluderebbe un qualcosa di “sovrannaturale”: “Chi conosce il Dna della Madonna?”