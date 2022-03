Madre di un soldato accusa Putin in diretta tv. "Fermati e ridammi mio figlio", ha detto prima di essere trascinata via da alcuni agenti di Polizia.

Madre di un soldato accusa Putin in diretta tv su Abc News. Tra le numerose persone che ogni giorno scendono in piazza in Russia per protestare contro la guerra in Ucraina, c’era anche una donna che ha rilasciato un’intervista per un’emittente televisiva americana.

“Putin, ferma questo spargimento di sangue e ridammi mio figlio”, ha detto la donna al microfono del giornalista, “Guardatelo, è solo un bambino ed è lì a combattere, ma non si sa per cosa”.

“Fate tornare i figli alle loro madri”, ha detto la donna al reporter americano, tra le lacrime. Il giornalista le chiede di mostrare alle telecamere una foto del figlio soldato ma in un primo momento lei esita, perché la Polizia si è accorta di loro e li sta tenendo d’occhio.

Secondo il suo racconto alla tv americana, solo 10 uomini del reggimento del figlio sono ancora vivi e uno di questi è lui, per 10 giorni non è riuscita a contattarlo perché era stato inviato in un punto “caldo” dell’Ucraina.