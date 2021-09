Madre e figlio si riabbracciano dopo 58 anni: “Finalmente ho riempito il vuoto che avevo nel cuore”

Madre e figlio si sono finalmente abbracciati dopo ben 58 anni. La realizzazione di un sogno. Una storia bellissima, che ha fatto commuovere il mondo.

Madre e figlio si riabbracciano dopo 58 anni: l’incontro

Calvin Barrett è cresciuto senza una madre, ma ha sempre sognato di poterla trovare. Dopo 58 lunghi anni, finalmente è riuscito a riabbracciarla. “È come se un posto vuoto nel mio cuore fosse stato finalmente riempito dopo tutti questi anni” ha dichiarato dopo l’incontro. L’uomo è rimasto separato dalla madre per 58 lunghi anni. Il 64enne del Michigan cercava la madre Molly Payne, di 85 anni, da quasi 40 anni. La figlia del signor Barrett, Mackenzie Barrett, ha fatto un test del DNA di ascendenza che ha segnalato una corrispondenza con il nipote della signora Payne, Stephen.

Madre e figlio si riabbracciano dopo 58 anni: la storia

La signora Payne aveva incontrato Bob Barrett negli anni ’50, mentre era nell’esercito americano con sede nel Regno Unito. La coppia si era sposata nel gennaio 1955, nella chiesa di St Mary a Fowlmere, nel Cambridgeshire, per poi trasferirsi negli Stati Uniti a marzo. Calvin, il loro primo figlio, è nato nel 1957 e dopo la nascita del secondo figlio Michael, la signora Payne è tornata nel Regno Unito.

“Ho avuto un crollo completo negli Stati Uniti. A quel punto non riuscivo nemmeno a prendermi cura di me stessa, figuriamoci dei miei figli” ha spiegato la donna. “Mio fratello mi ha mandato un biglietto per tornare a casa e sono andato con tutte le intenzioni di tornare dai miei figli, ma non è successo” ha aggiunto. La signora Payne aveva inviato lettere scritte a mano ai suoi figli, così come regali di Natale, scatole di ricordi.

I suoi figli, però, non le hanno mai ricevute. “Ho provato a tornare indietro. Questi ragazzi mi sono stati portati via, non li ho semplicemente lasciati” ha aggiunto la donna. Il signor Barrett ha visto sua madre per l’ultima volta quando aveva solo 6 anni.

Madre e figlio si riabbracciano dopo 58 anni: le ricerche

Il signor Barrett e suo fratello sono stati allevati dal padre e dalla nonna, che non hanno mai parlato della madre. L’uomo ha iniziato a cercarla quando aveva 27 anni, nel 1984, dopo la morte del padre. “Era un’ossessione volerla trovare, perché mi mancava. È stato difficile fare a meno di lei. Non sapevo se fosse viva o morta” ha dichiarato. Lo scorso aprile Barrett ha finalmente ricevuto la notizia che aspettava da quasi 40 anni, quando sua figlia gli ha comunicato di aver trovato quella che è a tutti gli effetti la sua nonna naturale. “È stato fantastico. Ero al settimo cielo. Adesso mi vengono le lacrime agli occhi” ha spiegato, con grande emozione. I due hanno comunicato su Facebook e poi al telefono, fino al giorno del loro incontro all’aeroporto di Heathrow. “Sono corso da lei. Ho avuto modo di tenerle la mano e darle un grande abbraccio. Ho iniziato a piangere come un bambino. Il legame era ancora lì. Era come se un posto vuoto nel mio cuore fosse stato finalmente riempito dopo tutti questi anni” ha raccontato l’uomo. Anche la signora Payne era molto emozionata quando il nipote gli ha rivelato di essere stato contattato dalla figlia dell’uomo. Si sentiva molto felice, con il cuore che sembrava le uscisse dal corpo, come lei stessa ha spiegato. I due non vedono l’ora di trascorrere il primo Natale insieme. “Il nostro primo Natale in tutti questi anni. Decoreremo insieme l’albero” ha dichiarato la donna, emozionata.