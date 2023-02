Madre sospettata di aver accoltellato la sua bambina di 7 anni

Orrore nella zona dell’Allier in Francia, dove una madre è sospettata di aver accoltellato la sua bambina di 7 anni.

Il corpo senza vita della piccola è stato scoperto nella casa di famiglia a Saint Lup e da quanto si apprende sua madre è stata ospedalizzata e sarebbe in stato di fermo dopo un tentativo di suicidio andato a vuoto.

Sospettata di aver accoltellato la sua bambina

Il cadaverino è stato trovato ieri mattina nella casa di famiglia a Saint-Loup e la donna, una 38enne, è sospettata di aver ucciso la sua piccola di 7 anni.

Lo sostiene il procuratore di Cusset, confermando le informazioni raccolte dai media. La vittima “a priori ha ricevuto coltellate dalla madre”, sono parole chiare del pubblico ministero di Cusset Éric Neveu. Sul delicato caso di morte violente è stata aperta un’inchiesta per “omicidio su congiunto”.

Ricovero e piantonamento in ospedale

Nel frattempo, come spiegano i media territoriali, la madre è stata ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Il procuratore Neveu ha spiegato che la donna “sarà posta in custodia della polizia non appena le sue condizioni lo consentiranno“.

Secondo il capo degli inquirenti che coordina le indagini di polizia il dramma si è svolto “in un doloroso contesto di separazione” che sarebbe stato mal accettato dalla madre.