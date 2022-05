Palermo, 23 mag. (askanews) – Questi giovani, il 23 maggio 1992, non erano nemmeno nati. Eppure Giovanni Falcone, per loro, era e resta un esempio, un modello da seguire. “Un eroe”, per molti di loro. Che proprio oggi a Palermo l’hanno voluto omaggiare, riunendosi al Foro Italico del capoluogo siciliano per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio.