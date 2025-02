Immergiti nel mondo delle "spiritual girls" su Instagram e TikTok, dove cristalli, pratiche di "manifesting" e letture di tarocchi online stanno conquistando i più giovani offrendo nuovi modi per connettere sé stesse e con l'universo.

Da alcuni anni, piattaforme come Instagram e TikTok sono diventate i principali palcoscenici per l’affermazione di nuove mode e tendenze. Tra queste una in particolare sembra essersi diffusa tra ragazze anche molto giovani: quella della spiritualità.

Che si tratti di cristalli, pratiche di “manifesting” o di esplorare il proprio futuro attraverso siti di tarocchi online (come l’Oracolo di Profetum), il fenomeno delle spiritual girls è in continua ascesa. Ma cosa significa davvero fare parte di questa comunità? Quali sono le differenze tra una “crystal girl”, una “spiritual girl” e una praticante di Wicca? E perché praticare una lettura di tarocchi online?

Differenza tra Crystal Girl, Spiritual Girl e Wicca

Seppur spesso utilizzati come sinonimi, i termini “crystal girl”, “spiritual girl” e “wicca” indicano pratiche e credenze spirituali differenti.

Crystal girl : Questo termine si riferisce a chi utilizza cristalli e pietre per attirare energie positive e migliorare il benessere personale. Ogni cristallo ha un significato e un’energia specifica e può essere usato per scopi diversi.

Spiritual girl : È una definizione più ampia che include chiunque pratichi forme di spiritualità non necessariamente legate ad una religione o tradizione specifica. La spiritual girl può utilizzare meditazioni, rituali, e letture dei tarocchi per connettersi sé stessa dell’universo.



Wicca : La Wicca è una religione neopagana che si fonda su credenze legate alla natura, agli dei e alle energie universali. Le praticanti di Wicca celebrano cicli naturali come le fasi lunari, e spesso utilizzano dei rituali e le carte per manifestare desideri o conoscere il futuro.

Questi tre popolarissimi hastag seppur distinti condividono alcune pratiche e approcci, come quella della lettura dei tarocchi.

Come essere una spiritual girl: manifesting e tarocchi

Sicuramente tra le pratiche più popolari di questa nuova tendenza c’è il “manifesting“. Si tratta di un processo di visualizzazione in cui si concentra la propria energia per attrarre ciò che si desidera nella propria vita, come se l’intenzione fosse già realtà.

Accanto a questa pratica, molte ragazze spirituali si avvicinano anche al mondo della cartomanzia online. I tarocchi online sono strumento che le spiritual girls usano per esplorare il proprio destino e comprendere meglio le energie che le circondano. Molti siti web offrono letture di tarocchi, anche gratis, dove è possibile ricevere un’interpretazione quotidiana delle carte. Questi strumenti permettono di fare una lettura tarocchi gratuita e interattiva, adatta a chi si vuole affacciare a questo mondo stando seduto comodamente a casa.

Lettura di Tarocchi Online: la Carta del Giorno

Se anche tu vuoi essere una spiritual girl puoi provare ad iniziare con giochi online di cartomanzia gratuiti come la lettura della Carta del Giorno dell’Oracolo di Profetum. Questa funzionalità consente di estrarre gratuitamente una carta al giorno tra i 22 arcani maggiori dei tarocchi.

E’ un’esperienza molto coinvolgente e piacevole dal punto di vista estetico, disponibile sia su desktop che su mobile e senza necessità di registrazione. Ogni carta nasconde un significato profondo e , dopo aver estratto la carta, avrai anche una descrizione approfondita del suo significato. Inoltre se desidererai un’esperienza ancora più coinvolgente Oracolo offre anche la possibilità di interagire direttamente con esperti di cartomanzia tramite telefono, chat o videocall.

Tutto questo rende l’esperienza ancora più autentica e personalizzata, con una connessione diretta con il mondo esoterico e l’interpretazione dei simboli. Proprio per questo la consultazione di tarocchi online, insieme al manifesting e ai cristalli, è un must per le spiritual girls più attente alle nuove tendenze.