Magistratura, Crosetto sentito in Procura: atteso il suo intervento alla Camera

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto è stato sentito in procura nella giornata di mercoledì 6 dicembre a seguito delle parole da lui pronunciate su una presunta “opposizione giudiziaria”. Stando a quanto riporta ANSA, il ministro è stato ascoltato in quanto persona informata sui fatti.

Il 19 dicembre è stata inoltre fissata a Montecitorio una informativa di carattere urgente sulla questione, come peraltro anticipato nei giorni scorsi in una nota: “Ho visto che alcuni parlamentari, come Della Vedova, mi invitano anche a riferire in Parlamento. Lo farò con estremo piacere, se sarà possibile farlo in commissione Antimafia o Copasir, per la necessità di riservatezza e di verifica delle notizie che ho ricevuto”, è quanto aveva scritto a tale proposito.

Crosetto, sentito dalla procura di Roma: atteso l’intervento alla Camera

Le parole del ministro erano state duramente criticate dal presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia che sostiene che il ministro Crosetto avrebbe fatto “una rappresentazione malevola dell’impianto istituzionale del Paese”. Pertanto, ha fatto una richiesta a Crosetto chiedendo che “vengano fugati sospetti e ombre. Non deve lasciare che le sue parole cadano nel vago. Se c’è da chiarire lo faccia, nei modi che preferisce”.

Disattesi gli incontri con Antimafia e Copasir

In merito alla questione Crosetto, attraverso un tweet, si era detto “molto felice di poter condividere con la commissione Antimafia o con il Copasir (per motivi di segretezza)”. Entrambe le istituzioni, tuttavia, non hanno ritenuto non necessario procedere in tal senso in quanto si tratta di temi al di fuori della loro sfera di competenza.