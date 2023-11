Governo Meloni, il ministro Crosetto: "Riferirò in Parlamento quando tornerò dall'estero"

Dopo aver parlato di "opposizione giudiziaria" in una recente intervista, il ministro della Difesa si è detto disponibile a riferire in Parlamento.

In questi ultimi giorni hanno fatto discutere alcune dichiarazioni che Guido Crosetto ha rilasciato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 26 novembre. Il ministro della Difesa che, senza mezzi termini aveva parlato di pericolo di “opposizione giudiziaria”, si è detto pronto a riferire in Parlamento e ciò potrebbe accadere quando rientrerà dall’estero.

Governo Meloni, Crosetto riferirà in Parlamento: “Risponderò non appena tornerò dall’Estero”

Il ministro della Difesa che è stato sentito da Adnkronos, a seguito dell’allarme lanciato circa l’esistenza di un’“opposizione giudiziaria”, ha dichiarato: “Le opposizioni mi hanno chiesto di riferire in Antimafia o al Copasir. Ho dato la disponibilità e poi mi hanno detto che non andava bene. Ora c’è un’altra richiesta urgente (non so da che gruppo) e, appena tornerò dall’estero, andrò a rispondere”.

Che cosa aveva detto nei giorni scorsi

Nello spiegare che cosa intendeva quando parlava di “opposizione giudiziaria”, Crosetto ha precisato: “A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a “fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni”. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese, mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…”.