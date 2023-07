Tragedia in spiaggia, stamattina nella zona di Rio Vivo a Termoli. Un uomo di 83 anni è stato colpito da un malore improvviso mentre faceva il bagno a mare.

Inutili i soccorsi della Lifeguard: l’uomo era già deceduto

È accaduto su un tratto di spiaggia libera ma comunque dotata di torretta e assistenza ai bagnanti. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare. Inutili dunque i tentativi di rianimazione, prima sul pattino e poi sul bagnasciuga da parte del bagnino della Lifeguard.

La vittima, un uomo di origini molisane ma residente da anni in Lombardia, si trovava a Termoli in vacanza in compagnia della moglie.

In corso le indagini della Capitaneria

Poco dopo, è arrivata sul luogo un’ambulanza del 118 a constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche le unità della Guardia Costiera, giunte sia via mare che in spiaggia. I rilievi e gli accertamenti del caso sono adesso nelle mani della Capitaneria, che lavora insieme alla Guardia Costiera per ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.

Un caso simile accaduto di recente a Ostia

Pochi giorni fa, una tragedia simile era avvenuta nel lido di Ostia. Anche in quel caso, la vittima era un uomo anziano. A suscitare polemiche però, la completa assenza di assistenza ai bagnanti, un fenomeno ancora molto diffuso nelle spiagge libere italiane anche in piena stagione estiva. Incidenti e malori in spiaggia inoltre potrebbero moltiplicarsi in vista dell’ondata di caldo torrido prevista nelle prossime settimane.