Malore in campo durante un allenamento a Viareggio: 14enne in grave condizioni

Un 14enne di Viareggio ha avuto un improvviso malore in campo, mentre si allenava con la sua squadra di calcio: è in gravi condizioni

Un ragazzo di soli 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni di salute all’ospedale, dopo che qualche giorno fa aveva sofferto di un improvviso malore mentre si allenava in campo con i suoi compagni di squadra.

Viareggio, 14enne ha un malore durante un allenamento: ricoverato d’urgenza

Per il ragazzo era un allenamento come tanti altri che faceva, più volte alla settimana, con la sua squadra di calcio Under 14. Il giovane, però, durante una corsa in campo si è improvvisamente sentito male e si è accasciato al suolo. Il primo ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato il mister che è corso verso di lui per fornirgli un primo soccorso.

L’arrivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale

Qualcuno dei presenti ha immediatamente chiamato l’ambulanza, coi medici del 118 che si sono affrettati verso il centro sportivo. Il 14enne è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale Versilia, dove è stata effettuata una tac. Le ipotesi peggiori dei medici sono state confermate: il 14enne aveva subito una emorragia cerebrale. L’elisoccorso Pegaso ha trasportato il giovane all’ospedale Meyer di Firenze, dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni di salute.