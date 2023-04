Malore in ufficio ad Alzano, muore 48enne

Bergamo, un uomo ha avuto un malore in ufficio ad Alzano Lombardo. Inutili i soccorsi, il 48enne è non ce l'ha fatta

Malore in ufficio ad Alzano

Nella giornata di oggi 3 aprile l’uomo si è sentito male mentre era sul luogo di lavoro. Il 48enne si trovava nel suo ufficio ad Alzano Lombardo in via Roma. Una donna ha provato a rianimarlo praticando il massaggio cardiaco, ma non è bastato.

Tentativo di rianimazione

I soccorsi sono stati chiamati subito dopo che l’uomo si è sentito male, verso le 8:45. Aspettando che arrivasse l’ambulanza una donna che lavorava in uno studio vicino a quello dell’uomo ha compiuto un tentativo disperato per salvargli la vita. Come ha riportato L’Eco di Bergamo, la donna ha praticato il massaggio cardiaco al 48enne, ma non c’è stato niente da fare.

Inutili i soccorsi della Croce Rossa

Sul posto sono arrivate un’auto medica giunta da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate. I soccorritori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo.

