Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava correndo una maratona. La vittima è stata identificata come Knox MacEwan.

Malore mentre corre la maratona: morto a 14 anni

La tragedia si è consumata nel Sud della Florida, negli Stati Uniti d’America. L’adolescente stava partecipando a una maratona di 5 chilometri organizzata dalla sua scuola, la Everglades High School, quando è stato colto da un malore fatale. L’evento scolastico si è tenuto nella mattinata di sabato 4 novembre.

A seguito del malore insorto mentre stava correndo, il 14enne è stato soccorso dal personale di emergenza che lo ha trasferito d’urgenza al Memoria Miramar. Il giovanissimo paziente, tuttavia, si è spento poco dopo essere arrivato presso il nosocomio americano.

Morto a 14 anni per un malore durante una maratona: la raccolta fondi

Stando a quanto riferito dai medici, MacEwan è andato in arresto cardiaco: ogni tentativo di rianimarlo si è infine rivelato vano.

La prematura e terribile scomparsa del ragazzino ha profondamente sconvolto i suoi familiari e l’intera comunità scolastica della Everglades. A seguito della tragedia, un amico della famiglia ha deciso di avviare una campagna GoFundMe che ha raccolto rapidamente oltre 66 mila dollari da devolvere alla famiglia per coprire le spese del funerale e per consentire ai genitori di Knox di concedersi una pausa dal lavoro per elaborare il lutto.

Il ricordo del preside della scuola e del pastore

Alla comunità scolastica di Everglades, la notizia della morte del 14enne è stata comunicata dal preside della scuola. Il dirigente ha anche riferito che alcuni psicologi sarebbero stati disponibili per gli studenti nel campus per l’intera settimana in modo tale da aiutare chiunque ne avesse bisogno per elaborare il lutto.

Intanto, il pastore della Crossway Church di Coopper City, frequentata sia da Knox che dai suoi familiari, ha descritto l’adolescente come un ragazzino amato da tutti e ha sottolineato che la sua morte rappresenta una perdita devastante per la comunità.