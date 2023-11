La scuola, dedicata alla bambina ebrea e vittima dell’Olocausto più di 50 anni fa, non si chiamerà più così in futuro. La direzione ha richiesto un nome “senza sfondo politico“.

Germania, asilo intitolato ad Anna Frank cambierà nome

Il desiderio congiunto di genitori e insegnanti è stato presentato al Consiglio comunale di Tangerhütte, cittadina della Germania centrale, che per il momento ha espresso parere contrario. Attualmente è in corso una raccolta di firme a favore della nuova denominazione, che potrebbe essere “Weltentdecker“. La direttrice della scuola, Linda Schichor, ha dichiarato che il Consiglio della struttura ha scelto un nome più adatto ai bambini. La storia di Anna Frank, infatti, sembrerebbe difficile da comprendere, soprattutto per i più piccoli. Anche i genitori con un passato da immigrati spesso non sono in grado di capirla. “Volevamo qualcosa che non avesse uno sfondo politico” ha ammesso.

Una memoria cancellata

Il dibattito ha coinvolto anche il sindaco, Andreas Brohm, a capo della città da quasi dieci anni nonché membro del Presidium del Congresso della Chiesa protestante. Il primo cittadino ha partecipato alle celebrazioni per il 50° anniversario dell’asilo nel 2018, ma la crescente ondata di discriminazioni antisemite, unite alla paura per la guerra in Medio Oriente, l’hanno convinto a valutare l’ipotesi della ridenominazione. Secondo Brohm, c’è un nuovo concetto educativo e se i genitori desiderano un nome che rifletta meglio tale concetto, questo avrebbe “più peso rispetto alla situazione politica globale“. Ha aggiunto, inoltre, che si è trattato di un “processo di ponderazione“.

Le riflessioni politiche

La decisione è stata appoggiata dai partiti di destra. L’opposizione invece si è schierata apertamente contro. Henriette Quade (Die Linke) ha dichiarato al quotidiano Taz: “Alla luce dell’onnipresente antisemitismo, penso che rinominare l’asilo nido sia un segnale sbagliato“. Sebastian Striegel (Partito Verde) ha rincarato la dose: “La persona di Anna Frank può anche essere usata per insegnare ai bambini la dignità umana e i valori universali“.

La risposta della comunità ebraica

L’Associazione statale delle comunità ebraiche della Sassonia-Anhalt si è detta molto contrariata dal progetto di rinominare l’asilo. Alla luce dell’aumento dell’antisemitismo, il responsabile dell’associazione, Max Privorozki, ha sostenuto che il cambio di nome avrebbe un retrogusto sgradevole e arriverebbe in un momento inopportuno: “I bambini piccoli di Tangerhütte possono scoprire il mondo altrettanto bene in un asilo nido Anna Frank che in un asilo nido Weltentdecker“.