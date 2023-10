La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv. A seguito del vertice Meloni ha dichiarato: “Dobbiamo combattere l’antisemitismo oggi come ieri”. Palazzo Chigi ha fatto inoltre sapere che a margine del vertice de “Il Cairo” per la Pace ha avuto luogo un incontro bilaterale tra Giorgia Meloni e Abu Mazen.

Meloni, cosa è emerso nell’incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu

Nel rivolgersi al premier israeliano Benjamin Netanyahu, Meloni ha evidenziato la drammaticità delle immagini che raccontano uno scenario che comunica qualcosa di più rispetto ad una “semplice guerra”. Da qui un impegno importante, vale a dire quello di difendere “il diritto di Israele a esistere, a difendere la sicurezza dei propri cittadini. Comprendiamo assolutamente che è un atto di terrorismo che deve essere combattuto. Pensiamo e crediamo che voi siate in grado di farlo nel migliori dei modi, perché noi siamo diversi da quei terroristi”.

Meloni al summit per la pace: “Il bersaglio siamo tutti noi”

Durante il vertice per la Pace de “Il Cairo”, Giorgia Meloni ha puntato l’attenzione sui violenti attacchi portati avanti da Hamas: “L’impressione che ho, per le modalità con cui si è svolto l’attacco fosse costringere Israele a una reazione contro Gaza che creasse un solco incolmabile fra Paesi arabi, Israele e Occidente, compromettendo la pace per tutti i cittadini coinvolti, compresi quelli che si dice di voler difendere”.

Non ultimo tra Giorgia Meloni e il presidente palestinese Abu Mazen c’è stato un “lungo e cordiale incontro”. Palazzo Chigi, attraverso un comunicato ha spiegato che “nel corso del colloquio, è stato confermato il sostegno dell’Italia alla legittima Autorità rappresentativa del popolo palestinese, il quale certamente non si identifica con Hamas. Ribadito inoltre il sostegno alla prospettiva dei due Stati”.