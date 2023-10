Il presidente egiziano Al-Sisi ha organizzato una conferenza al Cairo in cui presenzieranno anche gli esponenti di tanti Paesi europei: l’obiettivo delle diplomazie è quello di trovare una soluzione al conflitto tra Israele e Hamas ed evitare che la guerra si espanda ulteriormente negli altri territori del Medio Oriente.

Vertice di pace in Egitto: c’è anche Giorgia Meloni

Gli Stati europei hanno risposto presente all’invito di Al-Sisi, ma in diversi casi (fondamentale citare quelli di Germania, Gran Bretagna e Francia) non saranno direttamente i leader dei Paesi a recarsi in Egitto per il vertice di pace – al loro posto ci saranno importanti funzionari di governo. Discorso diverso, invece, per l’Italia, con Giorgia Meloni in persona che è attesa nella capitale egiziana anche un po’ per controbilanciare il dibattito in difesa di Israele – cosa non scontata vista l’assenza dei sopraccitati leader dei più importanti Paesi Ue. Allo stesso modo, anche Pedro Sanchez e Kyriakos Mitsotakis dovrebbero presenziare, in rappresentanza di Spagna e Grecia.

Vertice di pace in Egitto: non c’è spazio per Hamas

Al vertice parteciperanno anche importanti figure di alcuni Stati arabi come il re giordano Abdallah e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani: il focus è sulla pace e sulle sue soluzioni per il presente e per il futuro. Futuro che, questa è la posizione degli europei, non potrà più comprendere Hamas.