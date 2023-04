Malore per Toni Servillo a Parigi, stava recitando al Teatro dell’Odéon: non è grave

Malore per Toni Servillo a Parigi, stava recitando al Teatro dell’Odéon: n...

Mentre stava recitato al Teatro dell’Odéon a Parigi, l’attore Toni Servillo è stato colto da un malore improvviso ed è stato portato in ospedale.

Malore per Toni Servillo a Parigi: l’attore, impegnato ne Le voci di Dante, stava recitando al Teatro dell’Odéon quando si è improvvisamente sentito male. A riferirlo sono state le persone presenti in sala. Alla luce delle informazioni sinora diffuse pare le condizioni dell’artista non siano gravi.

Nella serata di lunedì 17 aprile, Toni Servillo, 64 anni, era impegnato sul palco del Teatro dell’Odéon di Parigi con la rappresentazione de Le voci di Dante. Nel corso della performance, tuttavia, l’attore italiano è stato colto da un malore improvviso, secondo quanto riferito dal pubblico presente in sala.

Stando alle informazioni sinora diffuse, il malore avvertito da Servillo è stato di lieve entità. L’artista, infatti, è sempre rimasto cosciente e, dopo essersi ripreso, ha manifestato l’intenzione di riprendere lo spettacolo.

Nonostante la determinazione mostrata nel portare avanti lo show, l’attore è stato infine convinto a farsi accompagnare in ospedale al fine di sottoporsi ad alcuni controlli clinici e verificare il suo stato di salute.