Maltempo a Cortina d’Ampezzo, scoperchiato il tetto di una scuola

A causa del maltempo, il tetto di una scuola di Cortina è stato scoperchiato: il secondo piano è parzialmente impraticabile.

Il maltempo si è abbattuto in maniera così violenta su Cortina d’Ampezzo da aver scoperchiato il tetto di una scuola. In tutto il circondario sono stati rivelati danni con alberi caduti e interventi del Vigili del Fuoco per allagamenti.

Maltempo a Cortina

La scuola danneggiata è l’istituto elementare Duca d’Aosta, situato a pochi metri da Corso Italia. Secondo quanto appreso, una sorta di tromba d’aria formatasi prima dell’entrata del comune, ha colpito il tetto scoperchiandone una parte della lamiera. Fortunatamente la struttura non ha riportato danni ingenti e, data l’ora e la giornata festiva, al suo interno non erano presenti né studenti né personale.

Maltempo a Cortina: scuola chiusa

Sul posto sono giunti i pompieri per un sopralluogo insieme al sindaco Gianpietro Ghedina, al vicesindaco e assessore alla protezione civile Luigi Alverà e alla maestra Monica Dalus. “Confidiamo che il maltempo cessi, così da poter intervenire rapidamente con la riparazione del tetto. In tutto questo, lunedì mattina terremo chiuso il secondo piano, che è occupato dalle scuole medie, mentre le scuole elementari saranno in aula regolarmente“, ha reso noto il primo cittadino.

Il provvedimento di chiusura si è reso necessario dal fatto che lo scoperchiamento rende parzialmente impraticabile il secondo piano della scuola. Nel frattempo, i Vigili del fuoco e gli uffici comunali svolgeranno altre verifiche.