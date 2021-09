Maltempo a Malpensa, salvate persone rimaste intrappolate nelle auto per il nubifragio

Violenta ondata di maltempo a Malpensa: alcune persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate nelle auto a causa degli allagamenti.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nell’area dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, in provincia di Varese. Gli allagamenti provocati dal nubifragio hanno intrappolato alcune persone all’interno delle proprie auto, in prossimità dell’aeroporto. Una decina di cittadini, quindi, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco.

Intanto, gli uomini del soccorso fluviale si sono recati in zona Cargo per evacuare circa venti persone con gommoni Rafting.

Le impetuose precipitazioni hanno reso inagibile lo scalo: pertanto, l’Enav ha disposto una sospensione dei voli per circa due ore.