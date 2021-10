Maltempo a Roma: alberi caduti, strade allagate e traffico in tilt

Il maltempo si è abbattuto su Roma. Le strade si sono allagate, sono caduti alberi e il traffico è in tilt. Più di 100 interventi in città.

Maltempo a Roma: più di 100 interventi in città

Il maltempo si è abbattuto su Roma nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Piogge e temporali hanno colpito molte zone della città, come previsto dalla Protezione Civile. Gli interventi segnalati dalla polizia locale in città sono stati più di cento. Le pattuglie hanno messo in sicurezza diverse aree con la chiusura momentanea delle strade allagate o interessate alla caduta di alberi e rami. I principali interventi sono stati nelle zone di Castel Fusano e Primavalle.

Le vie interessate sono via Pietro Bembo, via Guglielmo Marconi, via delle Vigne, via Roberto Marcolongo, via Don Primo Mazzolari, via Clivo di Scauro, via delle Fornaci e via Appia Pignatelli. Al momento è ancora in atto il servizio di vigilanza e agevolazione della viabilità.

Maltempo a Roma: i danni

Diversi danni anche nella provincia di Roma. A Nettuno, la linea del treno della Roma-Napoli, via Formia e Roma-Nettuno è stata sospeda per i danni dovuti al maltempo nella stazione di Torricola.

La nottata è stata molto intensa e impegnativa anche per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Oltre agli interventi di routine, a mezzanotte i pompieri sono intervenuti in via Tirso per dei cavi dell’alta tensione della corrente elettrica che si sono spezzati.

Maltempo a Roma: area messa in sicurezza

I cavi sono caduti a causa del maltempo. Gli uomini della Bonifazi, coadiuvati dalla polizia stradale e da una volante del commissariato, hanno bloccato le strade per evitare l’avvicinamento delle persone.

Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione. In seguito l’area è stata messa in sicurezza e verso le ore 4, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno dovuto rispondere ad altri interventi dovuti alla forte pioggia.