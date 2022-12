Il maltempo ha colpito e sta continuando a colpire duramente Roma.

Nella notte di venerdì 2 dicembre 2022 e nella giornata di sabato 3 dicembre le piogge intense che si sono abbattute sulla città, hanno generato numerosi allagamenti e causato non pochi disagi ai cittadini.

A partire dalla notte di venerdì 2 dicembre 2022, Roma è stata colpita da una vera e propria “bomba d’acqua“, che ha provocato allagamenti in molte strade della Capitale.

A causa delle forti piogge che si sono abbattute su Roma nella notte del 2 dicembre e che stanno continuando ad abbattersi nella giornata di sabato 3 dicembre, moltissimi cittadini hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112 per via degli allagamenti e per via di incendi nati probabilmente in seguito a cortocircuiti.

Maltempo a Roma, strade e sottopassi allagati: disagi per i cittadini

Tra le strade di Roma, che si sono allagate a causa delle forti piogge, troviamo: via Prenestina, via Marco Simone, via Appia Nuova, via Tiburtina, via Boccea, via Polense e via della Magliana.

Non solo strade, le forti piogge hanno generato allagamenti anche nei sottopassi, come ad esempio in quello situato lungo la via Appia Nuova, quello in via Collatina e infine in quello situato in via delle Tre Fontane.

Numerosi i disagi per i cittadini, che non hanno dovuto fare i conti soltanto con i problemi riguardanti la viabilità, ma che in alcuni casi hanno avuto dei problemi anche all’interno delle abitazioni, com’è accaduto in via Francesco Vitalini.

Le immagini degli allagamenti

I social sono stati inondati (è il caso di dirlo) con segnalazioni rispetto a strade allagate e ai disagi che pendolari, lavoratori e automobilisti stanno vivendo in queste ultime ore nella Capitale. Qui alcuni dei video provenienti da Roma. Tra le altre, fra le più toccanti, ci sono quelle dell’allagamento del canile di Muratella. Qui sotto invece potete recuperare il video girato da un cittadino furioso.

#Roma oggi.

Una città che finisce nel panico.

Chiusa per #maltempo.

E meno male che è sabato! pic.twitter.com/eNlZs9de3i — Michele Galvani (@MicheleGalvani) December 3, 2022

Cosa dicono le previsioni meteo? Ecco i dettagli

Secondo quanto emerge dalle previsioni meteo, l’ondata di maltempo che sta colpendo Roma, non si arresterà in tempi brevi.

Le forti piogge continueranno ad abbattersi sulla Capitale per tutta la giornata di sabato 3 dicembre 2022 e in gran parte della giornata di domenica 4 dicembre 2022.

Qualche miglioramento dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 5 dicembre, quando secondo le previsioni, dovrebbe finalmente tornare il sereno a Roma.