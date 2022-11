Maltempo a Roma e strade allagate a Ostia. Allerta meteo nel Lazio per venerdì 4 novembre

Il maltempo a Roma ha provocato l’allagamento delle strade a Ostia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo in tutto il Lazio.

Una impetuosa ondata di maltempo è stata segnalata a Roma, con strade allagate a Ostia a causa del temporale. Alla luce della forte instabilità climatica che connota la Regione, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo nel Lazio per la giornata di venerdì 4 novembre.

Maltempo a Roma e strade allagate a Ostia

Le giornate si fanno sempre più corte e, con il trascorrere dei giorni, l’arrivo dell’inverno è ormai incalzante. Con l’arrivo della stagione invernale, si moltiplicano gli episodi di maltempo in Italia, proprio come quello che nella giornata di giovedì 3 novembre ha colpito Roma. Un violento temporale, infatti, ha travolto Ostia, provocando il totale allagamento delle strade.

Il nubifragio ha fatto registrare oltre 56 mm di pioggia caduti in appena un’ora di tempesta, descritta come una “bomba d’acqua” in piena regola.

L’instabilità climatica ha creato non solo allagamenti ma anche forti disagi per quanto riguarda gli spostamenti dei cittadini.

Allerta meteo nel Lazio per venerdì 4 novembre

L’ondata di maltempo che ha abbattuta sul Lazio non si è esaurita nella giornata di giovedì 3 novembre ma si protrarrà anche nella giornata di venerdì 4. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile Lazio ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdì 4 novembre e per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione”, ha riferito tramite una nota la Protezione Civile del Lazio.

Il comunicato, inoltre, prosegue nel seguente modo: “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.