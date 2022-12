Maltempo a Sestri Levante, crolla una scogliera: tutti i dettagli

Le abbondanti piogge che sono cadute nella giornata di giovedì 29 dicembre 2022 a Sestri Levante hanno causato il cedimento di alcune parti della scogliera della penisola.

Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Sestri Levante, crolla una scogliera a causa del maltempo: i dettagli

Una violenta ondata di maltempo ha colpito Sestri Levante nella giornata del 29 dicembre 2022.

Le piogge hanno causato il cedimento di diverse parti della scogliera della penisola di Sestri Levante e si ipotizza che a causa di tale cedimento sia stata danneggiata una nota struttura alberghiera della zona.

Il crollo della scogliera a Sestri Levante e le prime indiscrezioni: ecco cosa sappiamo

Stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni che riguardano il crollo della scogliera a Sestri Levante, pare che le parti interessate dal cedimento siano finite in mare e che sia stato immediatamente predisposto un sopralluogo d’urgenza per effettuare in tempi brevi la messa in sicurezza dell’area.

Crollo della scogliera a Sestri Levante: non si tratta del primo episodio

L’area in cui si è verificato il crollo della scogliera, nella giornata di giovedì 29 dicembre 2022, recentemente è stata scelta e usata come set per una produzione cinematografica tedesca.

L’episodio del 29 dicembre non è un caso isolato, diversi anni fa in un punto che si trova più in alto rispetto a dove si è verificato l’ultimo crollo, a causa di una frana è andata distrutta la passeggiata attorno la penisola.